Блъснаха пешеходец в пловдивския район "Южен"

Хуманоиден робот от Пекин постави резултат, по-добър от човешкия световен рекорд в полумаратона

Над 100 отбора участваха в Пекин в полумаратон за хуманоидни роботи Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес в Пекин се проведе полумаратон за хуманоидни роботи, организиран съвместно от кметството на столицата и Китайската медийна група. В надпреварата участваха повече от сто отбора, съобщи КМГ.

Съгласно правилата за коригиране на резултатите, автономният навигиращ робот „Шаандиен" (Светкавица) от отбора „Цитиен Дашън" на компанията Honor спечели първото място с резултат от 50 минути и 26 секунди (чисто време).

Този резултат надмина световния рекорд при мъжете в полумаратона, поставен от угандийския атлет Киплимо през март тази година в Лисабон – 57 минути и 20 секунди.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

