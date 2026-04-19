В Шънджън започна работа нов китайско-германски център за синтетична биохимия

На 18 април в град Шънджън бе официално открит Център за синтетична биохимия „Макс Планк". Той е създаден съвместно от Шънджънските институти за напреднали технологии към Китайската академия на науките и Института „Макс Планк" по наземна микробиология и представлява важна стъпка към разширяване на международното сътрудничество в областта на авангардните науки за живота и ще допринесе за развитието на изследванията и подготовката на висококвалифицирани кадри в синтетичната биотехнология. Това съобщи КМГ.

Директорът на Шънджънските институти за напреднали технологии Лиу Чънли, който е и ръководител от китайска страна на новия център, заяви, че създаването му бележи качествена промяна в международното научно сътрудничество – преход от двустранни проекти към институционализирано многостранно партньорство.

„Центърът е замислен като платформа от световна класа, където учени ще могат съвместно да работят по иновативни изследвания за справяне с общите предизвикателства в синтетичната биология и биопроизводството", посочи той.

„Шънджън олицетворява откритостта, иновациите и трансформацията в глобален мащаб", заяви президентът на Обществото „Макс Планк" Патрик Крамер. „Надявам се този нов център да се превърне в ярък пример за най-доброто в китайско-германското научно сътрудничество – място, където процъфтява върховата наука и младите изследователи се развиват", подчерта той.