КМГ: Министърът на финансите и управителят на КНБ призоваха за защита на многостранния ред и свободна търговия във Вашингтон

Китайският финансов министър Лан Фоан и управителят на централната банка Пан Гуншън участваха в срещите на Световната банка и Международния валутен фонд във Вашингтон, където призоваха за защита на многостранния ред, противопоставяне на протекционизма и засилване на международното икономическо сътрудничество на фона на нарастващите глобални предизвикателства. Това съобщи КМГ.

На заседанието на Комитета за развитие на Световната банка Лан Фоан подчерта, че институцията трябва да отстоява многостранността и да играе конструктивна роля в поддържането на международния икономически ред. Той заяви, че Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с банката, да споделя опита си от реформите с развиващите се страни и да допринася с повече глобални публични блага.

По думите на Лан Фоан Китай ще продължи да бъде основен двигател на световния растеж, като разширява вътрешното търсене, стимулира потреблението и разгръща потенциала на своя мащабен пазар, споделяйки възможностите от развитието си с останалия свят.

Управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън от своя страна акцентира, че всички държави трябва да защитават свободната търговия и да изграждат отворена световна икономика. Той предупреди, че протекционизмът не може да реши глобалните дисбаланси и подчерта значението на предвидимото и стабилно международно сътрудничество.

Пан изрази подкрепа за по-справедлива и приобщаваща глобална финансова система и заяви, че Китай ще задълбочи сътрудничеството си с МВФ за гарантиране на финансовата стабилност и устойчивия растеж. Той също така призова фонда да засили наблюдението върху фискалните рискове в развитите икономики и техните глобални ефекти.