Лукашенко: След като уточним всичко на по-ниско равнище ще сме готови за среща с Доналд

Беларуският лидер Александър Лукашенко заяви, че е готов да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, но едва след като бъде подготвено голямо споразумение между САЩ и Беларус, предаде Ройтерс.

"Готови сме за сделка, но тя трябва да бъде замислена така, че да отразява интересите както на САЩ, така и на Беларус", каза Лукашенко в интервю за руската телевизия Ар Ти.

През март пратеникът на Тръмп Джон Коул заяви, че беларуският лидер може скоро да посети САЩ - визита, която би означавала пробив за дългогодишния авторитарен ръководител, изолиран с години заради нарушения на правата на човека и подкрепата му за Путин във войната срещу Украйна.

В интервюто си за Ар Ти Лукашенко посочи, че Минск се е приспособил вследствие на западните санкции и че евентуално споразумение с Вашингтон не бива да се ограничава само до тяхното облекчаване.

"Имаме много повече въпроси за решаване и именно това стои в основата на едно голямо споразумение. След като уточним всичко на по-ниско равнище, ще сме готови да се срещнем с Доналд и да подпишем договор", каза още той, цитиран от БТА.