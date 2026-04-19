Зеленски: Облекчаването на санкциите за руския петрол финансира войната

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува облекчаването на санкциите върху руския петрол, след като САЩ удължиха изключението, насочено към овладяване на растящите енергийни цени на фона на войната в Близкия изток.

„Всеки долар, платен за руския петрол, е пари за войната" и се използва за разрушителни удари срещу Украйна, написа Зеленски в социалната мрежа X, цитиран от АФП и БГНЕС.

Без да посочва пряко Съединените щати, той реагира на решението на администрацията на президента Доналд Тръмп, която на 17 април въведе едномесечно изключение от санкциите, позволяващо продажбата на руски петрол и петролни продукти, които вече са натоварени на танкери.

Мярката има за цел да ограничи ръста на цените на енергията, но идва само два дни след като американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че подобно изключение няма да бъде подновено.

Зеленски посочи, че в момента в морето се намират над 110 танкера с руски петрол, които нарушават международните санкции и превозват повече от 12 милиона тона суровина, която „заради облекчаването на санкциите отново може да бъде продавана без последствия".

„Това са 10 милиарда долара - ресурс, който директно се превръща в нови удари срещу Украйна", подчерта той.

Украинският президент добави, че само през последната седмица Русия е извършила над 2360 атаки с дронове, повече от 1320 управляеми авиационни бомби и близо 60 ракети срещу украински градове и общности.

При една от нощните атаки в северния град Чернигов е загинало 16-годишно момче, а четирима души са ранени, съобщиха местните власти.

„Важно е руските танкери да бъдат спирани и да не им се позволява да доставят петрол до пристанищата. Износът на петрол на агресора трябва да намалее, а дългосрочните санкции срещу Русия да продължат да работят за постигането на тази цел", заключи Зеленски.