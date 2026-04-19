Полицията използвала отрова за мечки на антиправителствен протест в Тирана, твърди лидерът на опозицията

Лидерът на основната опозиционна Демократическа партия на Албания Сали Бериша твърди, че сълзотворният газ, който полицията е използвала на антиправителствен протест в Тирана, организиран от партията му на 17 април, е бил отрова за мечки, съобщиха Евронюз Албания и информационният портал „Шчиптаря".

Лидерът на демократите, цитиран от „Шчиптаря", определи това като безпрецедентен случай и допълни, че на протеста служители на реда са удряли представители на Демократическата партия и нейни поддръжници, както и че по протестиращи са хвърляни коктейли „Молотов".

„Осъждам този безпрецедентен терор спрямо мирно протестиращи", заяви Бериша след протеста.

В по-късна публикация в социалните мрежи Бериша повтори твърденията за използвана отрова за мечки и насилие от страна на полиция срещу протестиращи и членове на партията му.

„Осъждам по най-категоричен начин насилието срещу протестиращи и откритото и програмирано насилие спрямо основнни ръководни лица от Демократическата партия и нейни депутати, абсолютно всички от които бяха на най-мирния протест и даваха най-голям принос за запазване на мирния характер на протеста. За тази цел, по програмиран начин те (полицията) използва оръжие с известно смъртоносно действие, каквото е спреят против мечки, който е десетки пъти по-силен от спрея (със сълзотворен газ), който се използва срещу хора", заяви Бериша в публикацията, цитиран от Евронюз Албания.

Според опозиционния лидер служители на реда „селективно" са удряли основни ръководни лица от Демократическата партия и нейните депутати Флямур Нока, Лучиано Бочи, Клевис Балиу, Иви Касо, Бленди Химчи, Аульон Каляя и, както заяви Бериша, много други.

Бериша твърди, че протестиращи са „измъчвани" и в полицейски управления, където са били задържани след протеста.

По информация на албанската полиция във връзка с протеста са арестувани общо 11 души.

В последните месеци Демократическата партия на Албания, ръководена от бившия албански президент и премиер Сали Бериша, и нейните съюзници организират чести протести с искане за оставка на правителството на социалиста Еди Рама, за сформиране на преходен (технически) кабинет и за провеждане на свободни избори. Причина за протестите станаха твърдения от страна на демократите, че гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година са били манипулирани. Напрежението допълнително ескалира след обвинения в корупция срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която впоследствие бе отстранена от поста, пише БТА.