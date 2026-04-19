Иран: Кой е Тръмп, че да ни лишава от ядрени права?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма основание да лишава Иран от ядрените му права. Това заявява иранският държавен глава Масуд Пезешкиан, цитиран от иранската студентска информационна агенция.

„Тръмп казва, че Иран не може да се възползва от ядрените си права, но не посочва за какво престъпление. Кой е той, че да лишава една нация от правата ѝ?", посочва той.

Коментарите идват на фона на наближаващото изтичане на временното примирие в сряда и продължаващото напрежение между САЩ и Иран по ключови въпроси, които подхранват конфликта.

Според информациите основните спорни въпроси остават ядрените амбиции на Иран и Ормузкият проток.