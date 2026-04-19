Израелци на протест срещу примирието с "Хизбула"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жители на най-големия израелски град на границата с Ливан излязоха на протест срещу примирието с подкрепяната от Иран ливанска ислямистка групировка "Хизбула", предаде ДПА.

В Израел работната седмица започва днес, но въпреки това в град Кирят Шмона общинските служби и учебните заведения са затворени. Очаква се представители на града да протестират и в Йерусалим. Кирят Шмона беше многократно обстрелван от "Хизбула" по време на последната война.

Подобно на други жители на Северен Израел, местните власти настояват за пълно разоръжаване на "Хизбула", както и за по-добра защита срещу ракетни атаки, особено за училищата и детските градини, пише БТА.

Критици обвиняват израелския премиер Бенямин Нетаняху, че е допуснал президентът на САЩ Доналд Тръмп да му наложи примирието с Ливан. Нетаняху нееднократно обеща решителна победа над "Хизбула".

"Това не е пълна победа, а е отказ от жителите на Севера", се казва в изявление на кмета на Кирят Шмона Авихай Щерн. Според него става дума за опасно примирие, което жертва сигурността на хората в Северен Израел.

Малко след началото на войната с Иран в края на февруари "Хизбула" атакува Израел и сраженията се подновиха.

Примирието между Израел и Ливан влезе в сила в петък. Ливанското правителство и армията не са пряка страна в конфликта, а споразумение с "Хизбула" за прекратяване на огъня все още не е постигнато. Властите в Бейрут не контролират въоръжената групировка.