"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел е обособил три зони на територията на Южен Ливан, която държи под свой контрол, след постигнатото примирие с ливанското правителство, съобщи ДПА.

Първата зона, т.нар. червена линия, обхваща селата непосредствено по границата между Ливан и Израел, пише в. "Йедиот ахронот". Повечето сгради там вече са разрушени, а бойци на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" вече не са разположени в района. На места израелски сухопътни части са установили постоянни позиции.

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията, предава БТА.

Втората зона, наречена жълта линия, се намира на около 6 до 10 километра от границата. Подобен модел Израел прилага и в ивицата Газа, където след примирието през октомври 2025 г. продължава да контролира част от територията.

Основната цел на армията в зоната в Ливан, включваща десетки населени места, е да предотврати обстрел срещу Северен Израел, най-вече с ракети. Израелски сили продължават да бъдат разположени там, като се съобщава и за отделни сблъсъци, включително в района Бинт Джбейл, смятан за крепост на "Хизбула".

Третата линия стига до река Литани, на около 30 километра от границата. В този район израелската армия възнамерява да поддържа контрол основно чрез въоръжено присъствие и наблюдателни постове, допълва изданието.