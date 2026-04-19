Пожар унищожи 1000 къщи в крайбрежно селище в Малайзия

Пожар унищожи 1000 къщи в крайбрежно селище в малайзийския щат Сабах на остров Борнео, съобщи пожарната служба, цитирана от Ройтерс.

По думите на началника на местната противопожарна и спасителна служба Джими Лагунг силният вятър и гъсто разположените жилища са допринесли за бързото разпространение на пламъците, а отливът на морето е затруднил достъпа до вода за гасене.

Пожарът е избухнал в едно от т.нар. водни селища в Сабах - общности с дървени къщи на колове над водата, в които живеят едни от най-бедните групи в страната, включително хора без гражданство и представители на коренни общности.

Над 9000 души са засегнати от бедствието, като засега няма данни за жертви.

Премиерът на Малайзия Ануар Ибрахим заяви, че федералното правителство координира действията си с властите в Сабах, за да осигури спешна помощ и временно настаняване на пострадалите, предава БТА.