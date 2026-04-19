Нова нерегламентирана дейност е регистрирана в контролираната от ООН буферна зона на остров Кипър

Нова нерегламентирана дейност е регистрирана в контролираната от Организацията на обединените нации (ООН) буферна зона на остров Кипър, съобщава в. „Сайпръс мейл".

По информация на изданието днес сутринта в района на Авлона мъж, „турски фермер", предполагаемо се е опитал да окоси сено в буферната зона без необходимите разрешителни. Инцидентът е станал около 11 часа местно (и българско) време, когато мъжът е бил видян да използва трактор и средства за косене в района.

Пред местните власти лидерът на общността в Авлона Менелаос Савва потвърди, че лицето е собственик на въпросните конкретни парцели земя. Въпреки това районът е определен като „замразен" от Организацията на обединените нации, което означава, че не се издават разрешителни за селскостопански или други дейности дори на законни собственици на земя, отбелязва изданието.

Савва отбеляза, че подобни действия са били регистрирани и в миналото, като допълни, че мироопазващите сили на ООН в Кипър (УНФИКИП) са се намесили незабавно и са отстранили мъжа от района.

Днешното неразрешено влизане в буферната зона идва дни след като представител на охранителните части на кипърските турци влезе в неутралната зона без разрешение.

Мироопазващата мисия на ООН в Кипър УНФИКИП, която се състои от над 800 военнослужещи от седем държави, пристига в Кипър през март 1964 г. след сблъсъци между общностите на кипърските гърци и кипърските турци. Въпреки това напрежението на острова остава. През 1974 г. гръцки националисти извършват преврат с цел обединение с Гърция. Следва намеса с военна сила от страна на Турция, която окупира северната една трета от острова. Засега преговорите за обединение на двете части не дават резултат и международно признатото правителство контролира само южната част от Кипър, а в северната част дефакто съществува т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Анкара, предава БТА.