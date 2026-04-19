ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българско момиче не успя да спечели титлата в Туни...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22691347 www.24chasa.bg

Иран попълва запасите си от ракети по-бързо, отколкото преди войната със САЩ

Балистична ракета (Снимката е илюстративна)

Иран в момента презарежда и попълва запасите си от ракетни и безпилотни пускови установки с по-бързи темпове, отколкото преди войната със САЩ и Израел, заяви днес командирът на въздушно-космическите сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Маджид Мусави, съобщи Ройтерс цитиран от БТА.

Израел и САЩ започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари, като една от целите им беше неутрализирането на иранските ракетни сили.

Изявлението на Мусави беше споделено в социалните мрежи заедно с редактирано видео, на кадрите се вижда как той инспектира неназована подземна ракетна база с дронове, ракети и пускови установки, складирани в подземни съоръжения, както и изстрелвания на ракети.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди автентичността на кадрите чрез независими източници.

Балистична ракета (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те