Обвиниха шефа на ФБР, че е пияница. Той отрече

Отлагали брифинги, защото му е трябвало време да се възстанови след нощни пиянски забавления

Бил видян да пие бира с олимпийския отбор по хокей на САЩ

Всичко е лъжа, твърди Пател и заплашва списание със съд

Директорът на ФБР Каш Пател отхвърли през уикенда обвиненията относно поведението си, след като в статия в списание The Atlantic се твърдеше, че той се държи все по-непредсказуемо, пие прекомерно и се страхува да не бъде уволнен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според статията Пател е бил много разтревожен, че позицията му е застрашена на фона на дискусиите в администрацията относно евентуални заместници. Списанието описва случай от 10 април, при който Пател се опитал да влезе във вътрешна система, стигнал до убеждението, че достъпът му е бил блокиран, и в паниката си се обадил на свои сътрудници и съюзници, за да им съобщи, че е бил уволнен. Двама определят случката като „истерична реакция". По-късно се установило, че проблемът е бил причинен от техническа неизправност, съобщава Ynet.

В статията се цитират и редица настоящи и бивши служители, според които употребата на алкохол от страна на Пател е била постоянен повод за тревога. В някои случаи персоналът е отлагал брифинги, тъй като му е било необходимо време да се възстанови след нощни пиянски забавления. Членовете на охраната му са имали затруднения да го събудят, а в един момент служителите са поискали оборудване за разбиване на врати, което обикновено се използва от специалните части, тъй като не е било възможно да се свържат с него.

Някои негови колеги изразили опасения, че поведението му може да представлява риск за обществената безопасност, особено в период на повишена тревога във връзка с войната с Иран.

„Това е, което не ми дава да спя нощем", споделя един от служителите.

Пател, който беше назначен преди 14 месеца, също беше критикуван за няколко инцидента, при които публично сподели неточна информация за текущи разследвания. Той обяви арест по случая с убийството на консервативния коментатор Чарли Кърк, преди да е бил задържан някой заподозрян, а в друг случай заяви, че ФБР е предотвратило атака, преди да бъдат повдигнати обвинения.

Освен това се разследват и твърденията, че Пател е използвал частни полети, финансирани от правителството, за да посети партньорката си, кънтри певицата Алексис Уилкинс. Според данните той е бил критикуван и от Тръмп, след като е бил забелязан да пие бира с олимпийския отбор на САЩ по хокей.

Източници, цитирани от списанието The Atlantic, твърдят, че Пател изглежда все по-разтревожен за възможността да загуби поста си. Бивш служител го описва като "параноичен".

В отговор Пател отхвърли обвиненията, като заяви пред списанието: „Пуснете го в печат, всичко е лъжа, ще се видим в съда - носете си чековата книжка."

В публикация в "Екс" той добави: „Единственият момент, в който ще се притеснявам от лъжите, които пишете за мен, е когато спрете."