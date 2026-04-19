В Австрия е открита отрова за плъхове във водеща марка бебешки храни

Австрийските власти откриха отрова за плъхове в буркан с бебешка храна в рамките на разследване, което доведе до изтегляне на засегната партида от пазара. От производителя HiPP заявиха, че случаят не е свързан с производствения процес, съобщава АФП.

От централата на компанията в Германия съобщиха, че продуктът е изтеглен от супермаркетите SPAR в Австрия заради съмнения за външна намеса. По предварителни данни „опасно вещество" е било добавено в пюре от моркови с картофи след напускане на производствената линия.

Разследването обхваща и други държави, като полицията е иззела буркани със същия продукт не само в Австрия, но и в Чехия и Словакия, съобщиха от властите в провинция Бургенланд.

„Проба от иззетия продукт беше изследвана в събота следобед и даде положителен резултат за отрова за плъхове", посочват властите в официално изявление, цитирано от АФП.

От HiPP заявиха, че производството, контролът на качеството и вътрешните процедури функционират нормално, като подчертаха, че инцидентът не е свързан с качеството на продукта или с производствения процес.

По данни на компанията, към момента става въпрос за ясно ограничени канали за продажба, като други пазари в Германия и Европа не са засегнати.

Австрийската агенция за безопасност на храните допуска, че отровата може да е била добавена умишлено като част от опит за изнудване.

Властите призовават потребителите да не консумират засегнатия продукт. Той може да бъде разпознат по бял етикет с червен кръг на дъното на буркана и следва да бъде върнат в търговския обект, откъдето е закупен.

Предупреждение отправиха и от чешката полиция.

Случаят идва на фона на засилена чувствителност към безопасността на бебешките храни. От декември насам редица производители изтеглиха млечни формули в над 60 държави заради съмнения за замърсяване с токсина церелид.

Френските власти съобщиха и за смъртни случаи при бебета, консумирали заразено сухо мляко, което може да предизвика симптоми като гадене, повръщане и диария.

Прокуратурата във Франция уточни през март, че смъртта на едно бебе през януари не изглежда свързана с консумацията на замърсена формула.