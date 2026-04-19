Арестуваха двама чужденци в Иран, заподозрени в шпионаж, обвиняват ги за внос на модеми "Старлинк"

Четирима души, сред които двама чуждестранни граждани, са били арестувани в Северозападен Иран по подозрения, че са част от "мрежа за шпионаж в полза на Израел и САЩ", съобщи иранската новинарска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

Чужденците, чиято националност не бе оповестена, са обвинени във вноса на преносими сателитни модеми "Старлинк", което се смята за престъпление в Ислямската република, където достъпът до интернет беше прекъснат в продължение на седем седмици.

От началото на израелско-американската военна операция стотици иранци са били арестувани по обвинение, че "са сътрудничили на неприятелски държави", припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно иранските въоръжени сили са върнали обратно два танкера, които са се опитали да преминат Ормузкия проток, след като първоначално са им били отправени предупреждения, съобщи Тасним.

Танкерите са плавали под флаговете на Ангола и Ботсвана и са били принудени да променят курса си, тъй като не им е било разрешено да преминат през ключовия морски проток.