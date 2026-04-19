8 души, сред които и дете, са хоспитализирани след стрелбата в Киев

Кметът на Киев Виталий Кличко. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Осем души, ранени при вчерашната стрелба в киевския Холосиивски район, в момента се лекуват в болници в столицата, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на кмета на града Виталий Кличко. 

"В момента осем души, ранени вчера от въоръжен мъж в Холосиивски район, са в болници в столицата. Сред тях е едно дете, което е в стабилно състояние с умерени наранявания", написа кметът, цитиран от БТА. 

Една от останалите жертви е в изключително критично състояние, трима души са в критично състояние, а трима са в умерено състояние, добави той.

Кличко подчерта, че всички ранени получават необходимата медицинска помощ.

Мъж вчера откри стрелба по хора в украинската столица, припомня Укринформ. След това той взе заложници в магазин и стреля по полицаите, които се опитаха да го арестуват. Преговарящи се опитаха без успех да установят контакт с нападателя и в крайна сметка той беше неутрализиран.

Шестима души загинаха при стрелбата, а 14 бяха ранени.

Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко нареди на началника на Националната полиция на Украйна Иван Виховски да проведе вътрешно разследване на действията на полицейските служители по време на терористичната атака в Киев и да предостави цялата информация на Държавното бюро за разследвания.

По-рано в социалните медии се появи видео, на кадри от което се вижда как полицейски служители бягат от мястото на стрелбата.

