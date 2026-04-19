Тръмп: Иран сериозно наруши примирието

Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е извършил „сериозно нарушение“ на примирието, но добави, че все още вярва, че може да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в Екс на репортер на „Ей Би Си Нюз“.

„Това ще се случи. По един или друг начин. По лесния или по трудния начин. Това ще се случи. Можете да ме цитирате“, е заявил Тръмп в разговор с репортера, пише БТА.

Американският президент също така написа в публикация в Трут Соушъл, че американски представители ще пристигнат в Исламабад „утре вечер“ за преговори с Иран.

„Предлагаме много справедлива и разумна сделка и аз се надявам, че те ще я приемат, защото, ако не го направят, САЩ ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, каза още Тръмп.

