Педро Санчес: Испания иска ЕС да денонсира споразумението за асоцииране с Израел

Испания ще поиска Европейският съюз да денонсира споразумението за асоцииране с Израел, тъй като Мадрид смята, че израелското правителство "нарушава международното право", заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Франс прес.

"В сряда Испания ще внесе предложение в европейските институции за денонсиране на споразумението за асоцииране на ЕС с Израел, тъй като едно правителство, което нарушава международното право, не може да бъде партньор на Съюза", подчерта Санчес по време на предизборен митинг в автономната област Андалусия, пише БТА.

Споразумението за асоцииране на ЕС с Израел влезе в сила през 2000 г. и в него е заложена разпоредба за взаимното спазване на правата на човека.

Испания постави под въпрос споразумението за пръв път през февруари 2014 г., когато Педро Санчес и неговият ирландски колега Енда Кени изпратиха съвместно писмо до Европейската комисия (ЕК). В писмото се настояваше ЕС да оцени дали Израел спазва поетите задължения в областта на правата на човека след началото на войната в ивицата Газа.

От този момент нататък позицията на Санчес ставаше все по-твърда, особено след началото на израелската операция в Ливан, отбелязва АФП.

Този петък Ирландия, Словения и Испания изпратиха писмо до ЕК, в което призоваха "споразумението за асоцииране на ЕС с Израел да бъде разгледано по време на следващото заседание на Съвета на министрите на външните работи от държавите членки на ЕС".