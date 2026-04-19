Тръмп: Делегация ще замине утре за Пакистан за преговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че американски преговарящи ще отпътуват за Пакистан утре за преговори с Иран. Това породи надежди за удължаване на примирието, чийто срок изтича тази седмица, въпреки че Вашингтон и Техеран остават в патова ситуация относно Ормузкия проток, предаде Асошиейтед Прес.

Перспективата за предстоящи преговори, която Иран не потвърди веднага, се очерта на фона на това, че кораби все още не могат да преминават през този ключов воден път заради заплахите от страна на Иран и американската блокада срещу плавателни съдове, пътуващи към и от ирански пристанища, пише БТА.

Ирански представители заявиха по-рано днес, че остават отворени за преговори, но твърдо подчертаха, че кораби няма да преминават през протока, докато американската блокада остава в сила.

„Невъзможно е други да преминават през Ормузкия проток, докато ние не можем“, каза председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф в интервю, излъчено по държавната телевизия късно вчера.

В публикацията си, с която обяви официалното пътуване за нов кръг преговори, Тръмп обвини Иран, че е нарушил примирието, като е открил огън по кораби, преминаващи през протока, и заплаши да унищожи гражданска инфраструктура в Иран, ако страната не приеме предложеното от САЩ споразумение.

„Ако не го направят, Съединените щати ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, написа Тръмп.

Миналата седмица американската делегация бе водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, а иранският екип бе оглавен от Галибаф.

Тръмп е заявил пред журналист от телевизия Ей Би Си каза, че този път Ванс няма да ръководи преговорния екип. "Току-що разговарях с президента Тръмп, той ми каза, че вицепрезидентът Ванс няма да ръководи американската делегация в Исламабад", каза журналистът Джонатан Карл. "Каза, че това се прави от съображения за сигурност", уточни журналистът.

Същевременно Ройтерс цитира представител на Белия дом, според когото в Исламабад ще отидат Ванс, специалният представител Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър.

Остава неясно дали някоя от страните е променила позициите си по нерешените въпроси, провалили предишния кръг преговори, включително иранската програма за обогатяване на уран, подкрепяните от Техеран регионални съюзници и контролът над Ормузкия проток.