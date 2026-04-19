Иран все още не е взел решение дали ще преговаря със САЩ

Иран все още не е взел решение относно следващия кръг преговори със САЩ. СНИМКА: Pixabay

Ръководството на Иран все още не е решило дали да се включи в новия кръг преговори със САЩ, съобщиха днес ирански медии, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че неговите преговарящи ще бъдат в Пакистан утре за нови преговори за прекратяване на войната, предаде ДПА.

Докато американският военноморски флот продължава да блокира Ормузкия проток, няма да има по-нататъшни преговори, съобщи агенция Тасним, цитирайки анонимен източник, пише БТА.

Въпреки това, през последните дни двете страни са обменили съобщения с посредничеството на Пакистан, добавя агенцията. В рамките на този непряк диалог двете страни са продължили да обсъждат темите, засегнати по време на преките преговори в Исламабад.

Тръмп обяви по-рано днес, че представители на САЩ ще бъдат в Исламабад утре вечерта за по-нататъшни преговори, но към момента няма официална реакция от Техеран, отбелязва ДПА.

