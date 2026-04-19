ЕС и Унгария проведоха първи кръг срещи за отблокиране на еврофондове за милиарди евро

Представители на Европейския съюз проведоха първия кръг от срещи с новоизбраните управляващи на Унгария за отблокирането на милиарди евро от средствата на ЕС, замразени по времето на мандата на Виктор Орбан поради опасения за корупция и подкопаване на върховенството на закона, предаде ДПА.

Срещите на експертно равнище се състояха в петък и вчера в Будапеща с участието на високопоставени представители от спечелилата изборите партия ТИСА, оглавявана от бъдещия премиер Петер Мадяр, съобщи днес Европейската комисия, пише БТА.

ЕК посочи, че срещите представляват ранна възможност за провеждане на практически дискусии за ускоряването на процеса по отблокиране на средствата на ЕС, предназначени за Унгария и замразени поради опасения, свързани с корупцията и върховенството на закона.

Мадяр посочи, че по време на дискусиите Унгария е изявила ясна позиция относно получаването на европейските средства.

"Средствата от ЕС не се предоставят за благотворителност, те са компенсация за вноските, които Унгария е платила на Съюза, както и за цялостния принос на страната към Европа", написа Мадяр във Фейсбук.

Бъдещият премиер призова унгарците да проявят търпение.

"Последствията от грешките и провалите на предишното правителство няма да изчезнат за един ден. Ние обаче не търсим извинения, а решения", допълни Мадяр.

Дълго управлявалият унгарски премиер Виктор Орбан, чиято партия "Фидес" загуби парламентарните избори миналата седмица след 16-годишно управление, отдавна е в конфликт с ЕС по много въпроси, в това число и финансовата помощ за Украйна и санкциите срещу Русия.

Европейската комисия замрази финансирането за Будапеща поради опасения за подкопаване на върховенството на закона, при което бяха задържани средства на стойност десетки милиарда евро, припомня ДПА.