Фермерите на Лесбос продължават пристанищната блокада, предизвикват недостиг на основни стоки

Протестиращи животновъди на гръцкия остров Лесбос, засегнат от първата поява на шап в Гърция от 25 години, продължиха блокадата на основното пристанище в град Митлини за шести пореден ден днес, нарушавайки разписанието на фериботите и засилвайки нарастващия недостиг на основни продукти, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Фермерите настояват за компенсация за умъртвените заради епидемията животни, както и разхлабване на строгите здравни мерки, включително пълна забрана за напускане на острова на добитък и млечни продукти, пише БТА.

В петък министърът на аграрното развитие Маргаритис Схинас обеща след среща с фермери от Лесбос, че правителството частично ще вдигне забраната за продажба на сирене от засегнатия остров. В съобщение на министерството се посочва, че официални представители работят по план, който би позволил ограничени количества сирене да бъдат продавани при строги мерки за биосигурност.

Правителството също така одобри спешен пакет компенсации в размер на 8 милиона евро за местните компании, произвеждащи млечни продукти.

Продължителното нарушаване на доставките, което навлиза в десетия си ден, засегна силно пазара на острова, отбелязва изданието. Източници съобщават за значителен недостиг на стоки от първа необходимост, а рафтовете в супермаркетите са почти празни и възникват проблеми с наличността на основни продукти като брашно за производство на хляб.

Произвежданите на място плодове и зеленчуци се оказват недостатъчно, за да задоволят търсенето, а нетрайните стоки, които остават блокирани на корабите, носят съществени загуби, посочва "Катимерини".

На 15 март на острова беше регистриран първият случай на шап, което наложи спешни мерки за ограничаване на разпространението на болестта. Изкупуването на мляко беше спряно и част от продукцията беше унищожена. Забраната за износ на животински и млечни продукти нанесе сериозни щети на сектора, който е сред водещите за острова.