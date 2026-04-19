Кувейт задържа американски журналист заради публикации за войната в Персийския залив

Властите в Кувейт задържаха американския журналист от кувейтски произход Ахмед Шихаб-Елдин, съобщи базираният в Ню Йорк Комитет за защита на журналистите, цитиран от Ройтерс.

Неправителствената организация посочи, че 41-годишният Шихаб-Елдин е отишъл да посети семейството си в Кувейт и не е бил виждан, нито е публикувал нещо в интернет от 2 март. Повдигнати са му обвинения в разпространяване на невярна информация, застрашаване на националната сигурност и неправомерна употреба на мобилен телефон, пише БТА.

Кувейт приведе на 15 март в действие закон, предвиждащ присъди до 10 години лишаване от свобода за разпространение на неверни слухове, свързани с военни структури с цел подкопаване на доверието в тях.

На други места в Персийския залив властите съобщиха за стотици арести на хора, снимащи обекти, засегнати от конфликта в Близкия изток или споделящи свързани с него материали онлайн.

Иран отвърна на въздушните удари на САЩ и Израел след 28 февруари, като атакува американски военни и енергийни съоръжения в съседните страни в Залива.

Последните публикации в профила в "Събстак" на Шихаб-Елдин включват кадри от разбиването на американски изтребител край военновъздушна база в Кувейт.

Шихаб-Елдин се представя като независим журналист, работил за различни медии като "Ню Йорк Таймс", Ейч Би О, "Вайс", Пи Би Ес, Би Би Си и "Ал Джазира".

"Призоваваме Кувейт да освободи Ахмед Шихаб-Елдин и да снеме всички обвинения от него", призова регионалната директорка на Комитета за защита на журналистите Сара Кудах. "Журналистиката не е престъпление", добави тя.

Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за палестинските територии, също призова за освобождаването му.