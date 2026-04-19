Балтийските държави не пускат през небето си словашкия премиер да лети към Москва

Естония, Латвия и Литва ще затворят въздушното си пространство за словашкия премиер Роберт Фицо, който обяви, че ще посети Москва на 9 май по случай годишнината от края на Втората световна война, предаде ДПА.

"Фицо отново няма да получи разрешение да използва естонското въздушно пространство, за да присъства на парада на 9 май в Москва", заяви днес естонският министър на външните работи Маргус Цахкна, като определи честванията като "събитие, възхваляващо агресора", пише БТА.

Във видеозапис, публикуван във Фейсбук, Фицо посочи, че Латвия и Литва също не са дали разрешение за използване на въздушното им пространство.

Не последва официално изявление от Рига и Вилнюс.

На 9 май Русия чества Деня на победата, отбелязващ годишнината от края на Втората световна война.

Балтийските държави затвориха въздушното си пространство и миналата година за държавни лидери, пътуващи до Москва. Единствените европейски държавници, които участваха в честванията в Москва тогава бяха сръбския президент Александър Вучич и Роберт Фицо.

Фицо вече изрази намерението си да вземе участие в тазгодишните чествания в руската столица, както и в други две международни възпоминателни събития, свързани с Втората световна война. Първото от тях ще бъде посещението на мемориала в някогашния концентрационен лагер Дахау, както и отбелязването на годишнината от дебаркирането на съюзниците в Нормандия.

Във видеообръщението си словашкият премиер заяви, че "желае да отдаде почит на всички, които са воювали срещу фашизма, както и на всички, които са станали негови жертви и е трябвало изтърпят ужасни страдания".

Фицо неколкократно е осъждал поведението на западни държави, които не взимат участие в честванията в Москва, като призоваваше за поставянето на граница между текущите конфликти и съвместното почитане на исторически събития.