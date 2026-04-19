Петима са ранени при стрелба в квартал с нощни заведения близо до Университета на Айова

1116
Петима са ранени при стрелба в квартал с нощни заведения близо до Университета в Айова СНИМКА: Pixabay

При стрелба след масово сбиване в квартал с нощни заведения близо до кампуса на Университета на Айова бяха ранени петима души, включително трима студенти, съобщиха полицията и представители на университета, цитирани от Асошиейтед Прес. 

Не е ясно точно колко души са пострадали. Няколко жертви са били транспортирани до болници с огнестрелни рани според полицията в Айова Сити. Една от жертвите е в критично състояние, пише БТА.

Към момента все още няма арестувани във връзка със стрелбата. 

Полицаите се отзовали на подаден сигнал за масово сбиване, когато чули изстрели, казаха от местната полицията.

„Този безсмислен акт на насилие съкруши университетската общност и нашия щат“, заяви губернаторът на Айова Ким Рейнолдс, която предложи помощ от щатските власти за разследването.

Стрелбата бе извършена в центъра на Айова Сити, близо до университетския кампус и в непосредствена близост до пешеходната зона, пълна с барове и ресторанти.

Университетът издаде няколко предупреждения, в които съветваше студентите да стоят далеч от района. „Въпреки че разследването е в начален етап, няма индикации, че някой от студентите е бил умишлена цел“, се казва в едно от предупрежденията.

