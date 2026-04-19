8 деца бяха убити при стрелби в Луизиана

1984
Стрелба СНИМКА: Pixabay

Въоръжен мъж уби днес осем деца при поредица от стрелби в различни жилища в град Шривпорт, щата Луизиана. Това съобщи полицията и допълни, че става дума за домашно насилие, предаде АП.

Жертвите са били на възраст от една до около 14 години, каза говорителят на полицията в Шривпорт Крис Борделън. Общо 10 души са били простреляни, пише БТА.

По-късно нападателят е загинал след преследване с участието на полицаи, които са открили огън по него, каза Борделън. Според него заподозреният е откраднал кола, докато е напускал местата на стрелбите, и е бил проследен от полицията.

Властите заявиха, че все още събират подробности от местопрестъпленията, които обхващат три различни локации. Част от децата, по които е открита стрелба, са били роднини на заподозрения, каза Борделън.

 

