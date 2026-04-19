САЩ остават най-големият пазар за пътувания и туризъм в света през 2025 г.

Съединените щати са останали най-големият пазар за пътувания и туризъм в света през миналата година, въпреки че пазарният им дял е намалял. Това сочат заключенията от най-новото проучване на Световния съвет за пътуване и туризъм (WTTC), финансирано от платформата за туристически услуги „Чейс Травъл“ (Chase Travel), пише БТА.

Макар 2025 г. да е била най-добрата година за сектора на пътуванията и туризма по отношение на растежа на приходите от услуги, достигнал 4,1 на сто, ситуацията е била коренно различна в Северна Америка. Регионът е отбелязал най-нисък ръст в световен мащаб - едва 1 на сто, докато в частност в САЩ секторът на пътуванията и туризма е нараснал дори с по-малко - 0,9 на сто.

През 2025 г. в световен мащаб пътувалите в чужбина са с 80 милиона повече, отколкото през 2024 г., отчита още проучването.

Броят на посетителите в САЩ обаче е спаднал с 5,5 на сто спрямо 2024 г., а разходите, които са извършили посетилите страната чужденци, са намалели с 4,6 на сто до 176 милиарда долара.

Макар САЩ да продължават да са най-големият пазар за пътувания и туризъм, възлизащ на 2,63 трилиона долара, Световният съвет за пътуване и туризъм отбелязва, че страната се намира на кръстопът в развитието на туризма си.

С подходящи действия Вашингтон има значителна възможност да възстанови приходите от международни посетители, да поддържа създаването на работни места и да укрепи своето глобално лидерство - особено предвид засилващата се конкуренция от бързоразвиващите се пазари в Азиатско-тихоокеанския регион, като например Китай, отбелязват експертите.

През 2025 г. секторът на пътуванията и туризма е отговарял за 20,4 милиона работни места в САЩ, което е с 1,2 на сто повече в сравнение с предходната година, и е създал приблизително 242 000 нови работни места - положителен сигнал както за сектора, така и за икономиката като цяло, отбелязват експертите.

Приходите от местни туристи са останали високи - 1,54 трилиона долара, което е с 0,3 на сто над нивата от 2024 г. и с 14,3 на сто повече отпреди пандемията от КОВИД-19.

В световен мащаб секторът е осигурил 366 милиона работни места или 10,9 на сто от общия им брой.

Тъй като САЩ ще бъдат домакини заедно с Мексико и Канада на Световното първенство по футбол тази година, от Световния съвет за пътуване и туризъм подчертават, че това е една значителна възможност за туризма.

Очаква се събитието да привлече около 1,24 милиона международни посетители, като ще предложи платформа за популяризиране и представяне на страната.

Китай, вторият по големина пазар за туризъм и пътувания, бързо набира скорост, като пътуванията и туризмът са допринесли с 1,75 трилиона щатски долара към икономиката на страната през 2025 г., отбелязвайки ръст от 9,9 на сто на годишна база. Секторът е отговарял за 84,6 милиона работни места в Китай, което е годишен ръст с 2 на сто.

Силен ръст през миналата година са отбелязали както приходите от международните посетители, които са се увеличили с 10,5 на сто до 135 млрд. долара, така и средствата от местни клиенти - с 10,7 на сто до 890 млрд. щатски долара.

Азиатско-тихоокеанският регион е регистрирал най-значителен ръст на пътуванията и туризма през 2025 г. Приходите от сектора в региона са нараснали с 8,2 на сто през 2025 г., достигайки 3,29 трилиона долара, като най-голямо увеличение са отчели Малайзия (11,2 на сто) и Филипините (10,8 на сто), Китай (9,9 на сто), Индия (7,3 на сто) и Индонезия (7,2 на сто).

„Съединените щати остават най-големият пазар за пътувания и туризъм в света и разполагат с невероятна основа. За да не загубят лидерската си позиция, САЩ трябва да инвестират в популяризирането на своята атрактивност както на международните пазари, така и по време на футболното лято; да променят възприятието и да позиционират САЩ като гостоприемна дестинация; както и да увеличат разходите на международните посетители, насърчавайки междинните спирки и новите преживявания“, препоръча президентът на Световния съвет за пътуване и туризъм Глория Гевара.