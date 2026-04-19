Израелските военни публикуваха карта на териториите в Южен Ливан под техен контрол

Израел за първи път публикува карта на новата линия в Ливан, по която са разположени войските му. Така израелските сили поставиха под свой контрол десетки предимно изоставени ливански села няколко дни след влизането в сила на примирието с „Хизбула“, предаде Ройтерс.

Израел и Ливан се споразумяха в четвъртък за прекратяване на огъня в боевете между Израел и „Хизбула“, пише БТА.

Споразумението, което последва първите преки разговори между Израел и Ливан от десетилетия насам на 14 април, се предвижда да създаде условия за по-широки преговори между САЩ и Иран, но при запазване на израелски позиции навътре в южната част на Ливан.

Линията на разполагане на картата се простира от изток на запад и навлиза на 5 – 10 км от границата в ливанска територия, където Израел обяви, че възнамерява да създаде т.нар. буферна зона.

Израелските сили разрушиха ливански села в района, като заявиха, че целта им е да защитят северните израелски градове от нападения на „Хизбула“. Израел създаде буферни зони и в Сирия, и в Газа, където контролира повече от половината анклав.

„Пет дивизии, заедно със сили на израелските военноморски сили, действат едновременно южно от предната отбранителна линия в Южен Ливан, за да ликвидират обекти от терористичната инфраструктура на „Хизбула“ и да предотвратят преки заплахи за населените места в Северен Израел“, се казва в изявление на армията, придружаващо картата.

На въпрос дали хората, избягали заради израелските удари, ще бъдат допуснати да се върнат по домовете си, израелската армия отказа коментар.

Ливански цивилни успяха да стигнат до част от селата, които попадат на или отвъд определената от Израел линия, но израелските сили все още не позволяват достъп до повечето от онези, които се намират южно от нея, каза ливански източник от службите за сигурност.

Израелският министър на отбраната Израел Кац каза днес, че къщи по границата, използвани от „Хизбула“, ще бъдат съборени. „Всяка постройка, която представлява заплаха за нашите войници, и всеки път, за който има подозрение, че е миниран, трябва незабавно да бъдат унищожени.“

Ливан беше въвлечен във войната на 2 март, когато „Хизбула“ откри огън в подкрепа на Техеран, което предизвика израелска офанзива, отнела живота на над 2100 души, включително 177 деца, и принудила повече от 1,2 милиона души да напуснат домовете си, сочат данни на ливанските власти.

„Хизбула“ не оповести данни за своите жертви. До края на март са били убити най-малко 400 нейни бойци според източници, близки до групировката.

„Хизбула“ изстреля стотици ракети и дронове срещу Израел. При нейните атаки загинаха двама цивилни в Израел, а 15 израелски войници бяха убити в Ливан от 2 март насам, сочат израелски данни.