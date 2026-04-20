Откриха отрова за плъхове в бебешка храна в Австрия (Обзор)

Изтеглят масово от 1500 супермаркета пюретата на HiPP, властите зоват хората да внимават

Отрова за плъхове беше открита в буркан с бебешка храна HiPP, съобщи полицията в Австрия. Продуктът беше изтеглен от пазара от близо 1500 супермаркета Spar в страната поради съмнения за безопасността, съобщи Би Би Си.

Полицията в град Бургенланд съобщи в изявление, че проба от един 190-грамов буркан с бебешка храна с моркови и картофи, за които е съобщено от клиент, е дала положителен резултат за отрова за плъхове. За щастие, семейството

не е дало на бебето си от храната

Според полицията бурканчето явно е било компрометирано, като се смята, че в обращение има поне още едно отровено бурканче. Властите отбелязаха, че са издали насоки как да се разпознае опасната бебешка храна.

Засегнатите буркани са имали стикер с червен кръг на дъното си и капак, който вече е бил отворен, повреден или без защитен печат. Наред с това някои са имали и необичайна миризма.

Няма ясно потвърждение дали случаите са свързани с предполагаем опит за изнудване. В изявлението на полицията обаче се посочва, че предупреждението за отровата дошло от германски разследващи органи, а компрометирани бурканчета са били иззети и в Чехия и и Словакия.

В изявление от HiPP разкриха, че вероятно става дума именно за злонамерена намеса в доставките: “Според настоящите ни знания тази критична ситуация е свързана с външна криминална намеса, която засяга дистрибуторския канал на Spar Austria”. Известната марка за бебешка храна, която е една от най-предпочитаните за редица семейства, трябваше да изтегли от пазара цялата си гама от пюрета в бурканчета, продавани в супермаркетите Spar в Австрия. Оттам бяха категорични, че мярката е превантивна, но наложителна, тъй като консумацията на пюретата

може да бъде “опасна за живота”

Неотдавна друга голяма хранителна компания трябваше да изтегли като предпазна мярка партиди храна за кърмачета от няколко страни в ЕС, сред които Австрия, България, Германия, Дания, Италия, Франция и Швеция. Тогава обаче ставаше дума за проблем в качеството на съставка и нямаше информация за външна намеса.

