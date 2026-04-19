Румънските социалдемократи решават утре дали да оттеглят подкрепата си към премиера Илие Боложан

Румънската Социалдемократическа партия (СДП) - най-голямата партия в управляващата проевропейска коалиция, ще реши с гласуване утре дали да запази или да оттегли политическата си подкрепа към премиера Илие Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП), съобщава Аджерпрес, пише БТА.

Вътрешнопартийните консултации, наречени "Моментът на истината", ще се състоят в Двореца на парламента от 17:00 часа и ще включват около 5000 членове на окръжните организации на СДП и Националния политически съвет. Сутринта Националното политическо бюро на партията ще се събере онлайн, за да формулира въпроса, на който социалдемократите ще трябва да отговорят.

Главният секретар на партията Клаудиу Манда заяви, че СДП се насочва към варианта с един въпрос, който ще се отнася конкретно до подкрепата към премиера.

"Обсъждахме дали да е един въпрос или няколко и се очертава най-вече да бъде един въпрос. Няма да влизаме в дискусии дали да преминем в опозиция или да останем на власт в коалиция. Въпросът е дали да запазим или да оттеглим политическата подкрепа към премиера Боложан", посочи Манда.

Правителството, включващо СДП, НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), встъпи в длъжност през юни миналата година, а коалиционният протокол предвижда ротация на премиерския пост, който трябва да премине към социалдемократите през пролетта на 2027 г.

Четирите проевропейски партии се обединиха в коалиция, след като на парламентарните избори в края на 2024 г. три крайнодесни формации начело с Алианс за обединение на румънците (АУР) - втората парламентарна сила, спечелиха една трета от местата в законодателния орган.

Още в края на миналата година обаче след серия от разногласия с партньорите СДП заяви, че предстои да вземе решение дали ще остане в настоящата коалиция.

Основните недоволства на социалдемократите от премиера са свързани с мерките за икономии и "липсата на реален диалог" в управляващата коалиция, отбелязва Аджерпрес.

Мерките за икономии, включващи увеличение на ДДС и други данъци и такси, както и замразяване на пенсиите и заплатите в държавния сектор, бяха предприети, за да бъде овладян прекомерният бюджетен дефицит, който през 2024 г. достигна 9,3 процента от БВП. Миналата година дефицитът спадна на 7,7 процента, а през тази се очаква да достигне 6,2 процента от БВП.

Лидерът на СДП Сорин Гриндяну заяви по време на посещение в Тимишоара вчера, че "в момента Румъния и правителството не функционират". Той каза, че след утрешните консултации политическата сцена ще влезе в "нова действителност", която трябва да бъде изяснена бързо, за да се избегне продължителна политическа криза.

Без СДП, която е най-голямата парламентарна сила в страната, коалицията би загубила парламентарното си мнозинство.

"СДП е казвала безброй пъти, че няма да подкрепи правителство на малцинството. СДП също така няма да състави в предстоящия период мнозинство с (опозиционния крайнодесен) Алианс за обединение на румънците (АУР). Казвал съм това безброй пъти, казвам го и сега. СДП или ще премине в опозиция, или ще бъде част от проевропейска коалиция. Няма други варианти", подчерта Гриндяну.

Той добави, че очаква след утрешния ден президентът Никушир Дан да извика всички партии на консултации.

Лидерът на СДП добави, че ако желанието е да се запази настоящият протокол за управление, НЛП трябва да посочи друг премиер.

Според източници от СДП, цитирани от Аджерпрес, партията ще вземе решение да оттегли подкрепата си за премиера Илие Боложан. Той ще има на разположение няколко дни, за да подаде оставка. Ако това не се случи, министрите от СДП ще подадат оставка, а след това може да бъде внесен вот на недоверие срещу кабинета.

Премиерът Боложан заяви миналата седмица, че няма намерение на подава оставка.

Също утре ще се състои и демонстрация в подкрепа на премиера Боложан, съобщава електронното издание на в. "Адевърул". Поддръжници на премиера ще се съберат от 18:00 часа на Площада на победата, където се намира сградата на правителството, за да изразят подкрепата си към лидера на либералите в момент, когато СДП трябва да реши дали ще остане в управлението, посочва изданието.