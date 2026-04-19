Официално: Иран отхвърля обявените от Тръмп нови мирни преговори

Иран отхвърля новите мирни преговори със Съединените щати, съобщи държавната информационна агенция ИРНА, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че изпраща пратеници за преговори в Пакистан и ще нанесе нови удари по Иран, освен ако страната не приеме неговите условия, предаде Ройтерс.

Тръмп публикува изявление в Трут соушъл, че неговите пратеници ще пристигнат в Пакистан утре вечер за преговори – график, който оставя само един ден за постигане на напредък в преговорите, преди да изтече двуседмичното примирие, пише БТА.

„Предлагаме много справедлива и разумна СДЕЛКА и се надявам, че ще я приемат, защото, ако не го направят, Съединените щати ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“, написа той. „КРАЙ С Г-Н ДОБРО МОМЧЕ!“

ИРНА не се позова на конкретен източник в своето съобщение, че Иран е отхвърлил преговорите.

„Иран заяви, че отсъствието му от втория кръг на преговорите се дължи на това, което той нарича прекомерни изисквания от страна на Вашингтон, нереалистични очаквания, постоянни промени в позицията, повтарящи се противоречия и продължаващата морска блокада, която той счита за нарушение на примирието“, съобщи агенцията.

Засега Белият дом не е отговорил на молбата за коментар относно отхвърлянето на преговорите от страна на Иран.

По-рано представител на Белия дом заяви, че делегацията на САЩ ще бъде оглавена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, ръководил първите мирни преговори по конфликта, и че в нея ще участват също пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър. Тръмп първоначално беше заявил пред американски медии, че Ванс няма да пътува.