Премиерът на Пакистан разговаря с иранския президент

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че е разговарял с президента на Иран Масуд Пезешкиан относно конфликта в Персийския залив, предаде Ройтерс.

Шариф съобщи в Екс, че по време на разговора е споделил с Пезешкиан подробности относно последните си разговори с лидерите на Саудитска Арабия, Катар и Турция.

"Оценявам ангажимента на Иран, включително делегацията на високо равнище, която посети Исламабад за историческите разговори, и неотдавнашните дискусии с фелдмаршал Саид Асим Мунир (началника на пакистанския генерален щаб - бел.ред.) в Техеран", подчерта Шариф. Той увери Пезешкиан, че Исламабад остава ангажиран с ролята си на посредник за мир и регионална стабилност