Тръмп: Американският флот е стрелял по ирански кораб и е поел контрола над него

Товарен кораб Снимка: pixabay

Американският флот е открил огън по ирански товарен кораб, който се е опитал да пробие наложената от САЩ блокада на иранските пристанища и е поел контрола над него, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитират изявление на президента Доналд Тръмп в социалната му мрежа Трут соушъл.

Товарният кораб Touska, плаващ под ирански флаг, "се опита да премине нашата морска блокада и това му се отрази зле", написа американският президент, цитиран от БТА.

 Американски разрушител е пресякъл пътя на товарния кораб "в Оманския залив и му е наредил да спре". Тъй като екипажът е отказал да се подчини, военният кораб го е обездвижил, като е стрелял по машинното отделение, и "американските морски пехотинци вече контролират кораба", според Доналд Тръмп.

Френската корабна компания CMA CGM (Се Ем А Се Же Ем) потвърди днес, че един от корабите, по обстреляни вчера в Ормузкия проток, принадлежи на нейния флот, като определи инцидента като "предупредителни изстрели".

Екипажът е в безопасност, добави компанията. 

"Иран реши да стреля вчера в Ормузкия проток – това е пълно нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня!", написа Тръмп днес в социалните медии, като добави, че сред целите са били френски и британски кораби.

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)