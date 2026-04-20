Арестуваха жена в Лос Анджелис за продажба на иранско оръжие на Судан

Американската федерална прокуратура съобщи, че 44-годишна жена от Лос Анджелис е била арестувана в събота вечерта на международното летище в Лос Анджелис по подозрение, че е подпомагала трафик на оръжие от Иран за Судан, където гражданската война продължава вече четвърта година, предаде Асошеитед прес, цитирана от БТА.

Шамим Мафи ще бъде обвинена, че е посредничила в продажбата на "дронове, бомби, детонатори за бомби и милиони патрони" между Иран и суданските въоръжени сили, съобщи в социалните медии първият заместник-прокурор на САЩ за Калифорния Бил Есайли. Той публикува снимка на мъж, носещ яке на ФБР, който придружава жена до задната седалка на седан пред терминала на летището в Лос Анджелис.

Мафи е иранска гражданка, която е получила статут на законен постоянен жител на САЩ през 2016 г., съобщи Есайли. В наказателен иск от 12 март се твърди, че Мафи и неназован съучастник са управлявали компания в Оман, наречена "Атлас Интернешънъл Бизнес", чрез която са се продавали оръжия и боеприпаси. Компанията е получила плащания на стойност над 7 милиона долара през 2025 г.

Отделно от това, според съдебните документи, Мафи и съучастникът са посредничили при продажбата на 55 000 детонаторни капсули на суданското министерство на отбраната.

"Във връзка с транзакцията Мафи е подал писмо за намерение до Корписа на гвардейците на ислямската революция за закупуване на детонаторните капсули за Судан", се посочва в обвинителния акт. Очаква се Мафи да се яви в понеделник пред Окружния съд на САЩ в Лос Анджелис. Ако бъде призната за виновна, я грозят до 20 години затвор.

Гражданската война в Судан доведе до хуманитарна криза в тази северноафриканска страна, където запасите от храна намаляват, а милиони хора са били принудени да напуснат домовете си.