Северна Корея е изстреляла пет балистични ракети под погледа на Ким Чен Ун

Официалната информационна агенция на Северна Корея КЦТА потвърди днес, че страната е провела вчера изпитания с балистични ракети с малък обсег, както съобщи Сеул, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Пет тактически балистични ракети, изстреляни в посока целевата зона, разположена около остров на около 136 км, са ударили зона от 12,5 до 13 хектара с много висока плътност, демонстрирайки напълно своята бойна мощ", съобщи държавната медия.

Тези изстрелвания са били наблюдавани от севернокорейския лидер Ким Чен Ун според КЦТА. Те са продължение на други тестове, проведени през последните седмици, с балистични ракети, противокорабни крилати ракети и касетъчни боеприпаси.

Според севернокорейската медия Ким е подчертал, че "разработването и въвеждането в експлоатация на различни бойна глави за касетъчни бомби може (...) да засили капацитета за удари с висока плътност, позволяващ неутрализирането на конкретна целева зона, както и капацитета за удари с висока точност".

С това броят на известните изпитания на балистични ракети, проведени от Северна Корея от началото на годината, става шест, въпреки че ООН по принцип забранява на Пхенян да използва такива ракети.

Изпитанията бяха засечени в неделя от Южна Корея, която призова Пхенян да прекрати тези "провокации" и да поеме по пътя към "мира", отбелязва АФП.