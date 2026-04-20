Зеленски: Европа да изгради система за противоракетна отбрана, водим преговори с няколко държави

Европа трябва да разполага със собствена система за противоракетна отбрана, а Украйна вече води преговори с няколко държави за нейното създаване, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Защитата срещу балистични ракети е едно от най-големите предизвикателства за Украйна във войната с Русия, тъй като само определени видове ракети, използвани от американската система "Пейтриът", са в състояние да прехващат руските балистични ракети. Русия използва балистични ракети, за да атакува енергийната инфраструктура на Украйна, унищожавайки ТЕЦове и и електропреносни системи.

"Вярвам и моята идея е, че трябва да имаме европейска система за противоракетна отбрана. Водим преговори с няколко държави и работим в тази посока", заяви Зеленски пред украинския телевизионен канал "Маратон".

"Трябва да изградим наша собствена система за противоракетна отбрана в рамките на една година", добави той. Зеленски заяви, че задачата е изключително трудна, но реалистична, и добави, че вече е обсъдил въпроса с ключови европейски държави, макар да не ги назова.

Той не съобщи повече подробности. Предприятието "Файър пойнт", произвеждащо украинската крилата ракета "Фламинго", заяви пред Ройтерс този месец, че води преговори с европейски компании за пускането на нова система за противовъздушна отбрана до следващата година, създавайки евтина алтернатива на все по-труднодостъпната система "Пейтриът", отбелязва агенцията.

Запасите от ракети „Патриот“ намаляват все повече на фона на мащабното им разполагане в Персийския залив с цел защита срещу ирански атаки. А единствената европейска противоракетна система – италианско-френската SAMP/T – се произвежда в сравнително малки количества.

Във вечерното си видеообръщение

Зеленски обяви, че Украйна подготвя нови споразумения за сътрудничество в областта на сигурността с международни партньори за следващата седмица.

В своето видеообръщение Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана на Украйна, подкрепата за въоръжените сили и укрепването на отбранителните способности остават постоянен приоритет, съобщава Укринформ.

"Подготвяме важни съобщения относно сътрудничеството ни в областта на сигурността с партньорите следващата седмица. Не забравяме, че противовъздушната отбрана на Украйна, подкрепата за нашата армия и осигуряването на отбраната ни остават постоянни приоритети. Предстоят още споразумения за сигурност – Рустем Умеров работи с съответните държави", каза той.

Зеленски подчерта, че Украйна вече има споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Индия и финализира документацията. Той също така заяви, че Украйна работи с европейските партньори, за да деблокира предварително одобрен пакет от помощи, които все още не са започнали да пристигат.

Киев е сключил отбранителни споразумения с три страни от Персийския залив, интерес са изявили още 11, съобщи Зеленски в Телеграм.