Иранският посланик в Москва: Гарантираме безопасно преминаване през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран гарантира безопасно преминаване на корабите през Ормузкия проток съгласно новия правен режим заяви тази иранският посланик в Москва пред вестник “Ведомости”, цитиран от Ройтерс и БТА.

Посланик Казем Джалали каза, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са се провалили, тъй като заявеното им намерение е било да “извършат” смяна на режима - и въпреки това Ислямската република е по-единна от преди.

“Иран осигурява безопасно преминаване. Въз основа на мерките за сигурност и правния режим в Ормузкия проток, корабите и плавателните съдове могат да преминават”, заяви Джалали пред “Ведомости”.