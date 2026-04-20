Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Иран екзекутира двама по обвинение, че са агенти на Мосад. СНИМКА: Pixabay

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад, за които се предполага, че са планирали атаки в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в съдебното издание “Мизан” вчера, цитирано от БТА.

“Мизан” съобщи, че двамата екзекутирани са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди. Те са обвинени, че са били част от шпионска мрежа, свързана с Мосад  и са били тренирани в чужбина, включително в региона Иракски Кюрдистан.

Те са осъдени по обвинения, включително “вражда срещу Бога“ - и сътрудничество с враждебни групировки, а “смъртните им присъди бяха потвърдени от Върховния съд“ преди да бъдат изпълнени, съобщи изданието.

 

