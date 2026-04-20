Трима убити при удар на US армията срещу корабче по подозрение за наркотрафик

Американската армия съобщи, че е извършила още един удар срещу корабче, за което се предполага, че е превозвало наркотици в Карибско море, а при атаката са били убити трима души, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Кампанията на администрацията на Тръмп за атаки срещу плавателни съдове, за които се предполага, че са използвани за наркотрафик във водите край Латинска Америка, започна в края на септември. При атаките бяха убити най-малко 181 души.

Други удари са извършени в Тихия океан.

Въпреки войната в Иран, поредица от удари бяха извършени отново миналата седмица, демонстрирайки, че агресивните мерки на американската администрация да спре “наркотероризма” в Западното полукълбо не отслабват.

Армията не е предоставила доказателства за нито един плавателен съд, че е транспортирал наркотици, отбелязва АП.

Ударите започнаха, след като САЩ наложиха най-голямото си военно присъствие в региона от десетилетия и дойдоха месеци, след операцията през януари, при която беше заловен тогавашния президент на Венецуела Николас Мадуро. Той бе отведен в Ню Йорк, за да бъде изправен пред обвинения в наркотрафик, които той отрича.

При последната си атака вчера Южното командване на САЩ повтори предишни твърдения, като заяви, че е атакувало предполагаеми наркотрафиканти по известни маршрути за трафик на наркотици. Военните публикуваха видео в социалната мрежа Екс, на което се вижда корабче да плава по водата, преди да бъде обхванато в пламъци след голяма експлозия.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във “въоръжен конфликт” с картелите в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация за спиране на потока от наркотици към страната и смъртоносните свръхдози, отнемащи живота на американци.

Неговата администрация обаче даде малко доказателства в подкрепа на твърденията за убийството на „наркотерористи“, а критиците междувременно поставиха под въпрос цялостната законност на стачките с лодки.