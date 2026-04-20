Сайт в Скопие: "Къде са българите в Северна Македония? Само 210 българи се заявиха за гласуване"

"Къде са българите в Северна Македония? Само 210 българи се заявиха за гласуване", посочва в заглавие новинарският портал в Северна Македония МКД в информация за произведените вчера в България предсрочни парламентарни избори.

Според информацията на портала едва 210 души, определящи се като българи, са подали заявления за гласуване на вчерашния вот, разпределени в няколко секции: 11 души в Битоля, 56 избиратели в Охрид, 52-ма в Прилеп, 29 в Скопие и 62-ма в Струмица. Това пише БТА.

Според резултатите от последното преброяване на населението в Северна Македония около 3500 души са се самоопределили като българи, напомня МКД.

Както съобщи вчера БТА, общо 461 български граждани са подали гласа си в петте секции на територията на Република Северна Македония. Най-голяма активност е отчетена в секцията в българското посолство в Скопие (181 гласували), следвана от Битоля (115), Охрид (63), Струмица (60) и Прилеп (42).

Новинарският портал МКД се спира и на гласуването за български парламент в Албания.

Гражданските сдружения "Преспа" и "ВМРО ДПМНЕ Албания" обявиха вчера, че 183 души с българско самосъзнание от Албания са се регистрирали за гласуване на парламентарните избори в България. В съвместно изявление на двете сдружения, действащи сред диаспората в Албания, се напомня, че в страната при последното преброяване малко над 7000 души са се идентифицирали като българи. В изявлението на двете сдружения се твърди, че значителна част от притежателите на българско гражданство го използват предимно с практическа цел – свободно движение в рамките на ЕС, а не като израз на идентичност.

Към момента при обработени 96,96 процента протоколи данните на ЦИК сочат, че в Албания правото си на глас са упражнили 447 български граждани.