Серия цунамита застрашават Япония след мощно земетресение

Японските власти издадоха предупреждение за цунами, след като бе регистрирано земетресение край североизточното крайбрежие на страната, съобщава "Дейли мейл".
Очаква се вълна от цунами с височина три метра да удари префектура Ивате и части от Хокайдо веднага след като в 16:53 ч. местно време бе регистрирано земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер.
Японските медии съобщават, че през следващия час се очакват цунамита и в Аомори, Мияги и Фукушима, макар че височината на вълните там се очаква да бъде само 3 фута.
Според съобщенията трусът е бил достатъчно силен, за да разтърси големи сгради чак в Токио, на стотици километри разстояние.
🔊音声あり— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 20, 2026
【津波情報 2026年4月20日】
津波警報を発表しました。ただちに避難してください。
［震源に関する情報］
16時52分頃、三陸沖を震源とする地震。震源の深さは約10km、地震の規模はM7.4と推定。 pic.twitter.com/VUC7tDx05Y