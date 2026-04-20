Серия цунамита застрашават Япония след мощно земетресение

Японските власти издадоха предупреждение за цунами, след като бе регистрирано земетресение край североизточното крайбрежие на страната, съобщава "Дейли мейл".

Очаква се вълна от цунами с височина три метра да удари префектура Ивате и части от Хокайдо веднага след като в 16:53 ч. местно време бе регистрирано земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер.

Японските медии съобщават, че през следващия час се очакват цунамита и в Аомори, Мияги и Фукушима, макар че височината на вълните там се очаква да бъде само 3 фута.

Според съобщенията трусът е бил достатъчно силен, за да разтърси големи сгради чак в Токио, на стотици километри разстояние.