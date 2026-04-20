Серия цунамита застрашават Япония след мощно земетресение

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Японските власти издадоха предупреждение за цунами, след като бе регистрирано земетресение край североизточното крайбрежие на страната, съобщава "Дейли мейл". 

Очаква се вълна от цунами с височина три метра да удари префектура Ивате и части от Хокайдо веднага след като в 16:53 ч. местно време бе регистрирано земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер. 

Японските медии съобщават, че през следващия час се очакват цунамита и в Аомори, Мияги и Фукушима, макар че височината на вълните там се очаква да бъде само 3 фута.

Според съобщенията трусът е бил достатъчно силен, за да разтърси големи сгради чак в Токио, на стотици километри разстояние.

