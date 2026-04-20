Гърция подсилва охраната в района на остров Крит, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини". Островът е на пътя на нелегалния трафик на мигранти към Европа и охраната му се осъществява съвместно с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс (Frontex).

След серия от срещи в град Ханя министърът на морския флот и въпросите на островите в Гърция Василис Кикилиас е съобщил вчера, че използваните от Фронтекс дронове ще бъдат увеличени с два големи от вида "Херон" (Heron). Този тип безпилотни самолети имат капацитет за наблюдение на голям район. Планирано е и увеличение на щатните бройки в бреговата охрана, пише БТА.

"Днешните трафиканти и мрежи за трафик на хора са се съсредоточили върху района на Либия, който се намира срещу остров Крит и трябва да направим каквото можем, за да се справим с предизвикателствата в бъдеще", е заявил Кикилиас.

През миналата седмица в района на остров Крит бяха открити близо 400 нелегални мигранти. Гръцките власти предполагат, че всички са тръгнали от отсрещния либийски бряг. Според данните за миналата година на гръцкия остров са пристигнали общо 20 хиляди мигранти.