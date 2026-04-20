470 млн. юана безмитни покупки в Хайнан по време на 6-ото изложение за потребителски стоки

От 13 до 18 април в Хайнан се проведе 6-ото международно изложение за потребителски стоки в Китай, съобщава КМГ. Според статистика на митница на гр. Хайкоу по време на изложението са регистрирани безмитни покупки на обща стойност 470 милиона юана, с 85 000 купувачи и 403 000 артикула, като интересът към пазаруването продължава да нараства.

Шестото международно изложение за потребителски стоки е първото голямо международно изложение, което се провежда след въвеждането на митническия режим на свободната търговска зона на остров Хайнан, както и първото изложение на държавно ниво за луксозните потребителски стоки.