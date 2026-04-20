Над 3300 души са били убити в Иран от началото на конфликта в Близкия изток

Най-малко 3375 души са били убити в Иран от началото на войната с САЩ и Израел, съобщи днес ръководителят на Иранската организация за съдебна медицина Абас Масджеди, цитиран от Асошиейтед прес.

Неидентифицирани остават само четири тела на убити, каза Масджеди, цитиран от съдебното издание "Мизан" и други медии.

Той не уточни колко от убитите са цивилни и колко военни, но посочи, че 2875 са мъже, а 496 - жени.

Масджеди каза, че 383 от убитите са деца под 18-годишна възраст.

Изнесените данни повдигнаха въпроси дали те включват членове на силите за сигурност, особено предвид интензивните бомбардировки на военни бази и арсенали в страната, отбеляза АП, цитирана от БТА.