Китай отчита спад в заболеваемостта от рак благодарение на засилената превенция

Китай регистрира значителен спад в заболеваемостта и смъртността от някои от най-разпространените видове рак, като същевременно се повишава и общата петгодишна преживяемост на пациентите. Данните на Националния център за ракови заболявания показват, че честотата и смъртността от рак на хранопровода намаляват с около 4,5% годишно, а при рак на белия дроб и назофаринкса спадът е около 2% годишно, съобщава КМГ.

Тези резултати се дължат на последователната политика за превенция и контрол, насочена към ранно откриване и ограничаване на рисковите фактори. Според изследвания над 40% от онкологичните заболявания могат да бъдат предотвратени чрез здравословен начин на живот и намаляване на излагането на канцерогенни.

Властите поставят акцент върху повишаване на обществената информираност и въвеждане на конкретни насоки за превенция. Част от тези усилия е и национална кампания, която популяризира основни знания за борбата с рака и цели значително подобряване на общественото здраве до 2030 г.