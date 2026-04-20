Китай публикува мащабен сборник за бронзови артефакти, изгубени в чужбина

КМГ

764
Снимка: Китайска медийна група

В Шанхай бе публикуван 60-томен сборник, който документира над 23 000 древни китайски бронзови артефакта, намиращи се извън страната, съобщава КМГ. Изданието представлява първото систематично изследване и подреждане на информацията за значими културни ценности, разпръснати в чужбина. Проектът стартира през 2012 г., когато Държавната администрация за културното наследство възлага на Пекинския университет да оцени мащаба на изгубените реликви.

Екипът, ръководен от проф. Джу Фънхан, е проучил над 260 институции в повече от 10 държави, както и частни колекции. Сборникът обхваща близо 300 вида бронзови предмети – от ритуални съдове и оръжия до инструменти и ежедневни предмети. Новите данни значително разширяват досегашните оценки, като увеличават известния брой артефакти в чужбина над седем пъти.

Изследването показва, че повечето от тези ценности са напуснали Китай в периода от края на XIX до средата на XX век чрез разграбване, контрабанда и военни конфликти. Създадената база данни ще подпомогне бъдещи усилия за тяхното проследяване и евентуално възстановяване чрез поетапен и прагматичен подход.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

