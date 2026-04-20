Украйна е поразила с дрон руска рафинерия край Черно море

В резултат на удара с дрон е избухнал пожар и най-малко един човек е загинал.

Украинските военни са поразили петролна рафинерия в руския черноморски град Туапсе – втори удар за по-малко от седмица, съобщи днес в социалната мрежа „Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

Руските власти съобщиха, че в резултат на удара е избухнал пожар и най-малко един човек е загинал. Това е станало броени часове, след като е бил потушен пожарът от подобно нападение, извършено на 16 април, пише БТА.

Рафинерията в Туапсе, собственост на компания „Роснефт" е била ориентирана към износ и има капацитет да преработва около 240 000 барела суров петрол дневно.

