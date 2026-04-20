Турция въвежда мерки за сигурност и защита на децата в дигиталното пространство след стрелбата в училища миналата седмица

Властите в Турция обявиха редица допълнителни мерки за сигурност във и около училищата в страната, както и за защита на децата в дигиталното пространство, в отговор на двата случая със стрелба в училища в окръзите Кахраманмараш и Шанлъурфа миналата седмица, съобщават турски медии.

Десет души, осем от които ученици, загинаха, а 13 други бяха ранени, след като миналата сряда 14-годишен ученик откри огън в училище в Кахраманмараш. Ден по-рано 19-годишен бивш ученик от училище в Шанлъурфа също нахлу и стреля в учебно заведение, ранявайки 16 души. И при двата случая стрелците се самоубиха.

В отговор на случилото се миналата седмица турското министерство на вътрешните работи обяви, че разполага най-малко по двама полицейски служители на входа и в района около всяко учебно заведение в страната, както и че поставя допълнителни екипи в състояние на готовност за предотвратяване на подобни случаи.

Наред с тези мерки в Турция вече е въведена и нова регулация, според която училищните администрации се задължават да затегнат пропускателния контрол на територията на училищата и в техните дворове, пише сайтът „Хюриет дейли нюз". Според новите изисквания родители и посетители вече нямат право да влизат в училищата, ако не са заявили предварително и не са получили одобрение да посетят съответната образователна институция.

В много от училищата в страната вече са инсталирани турникети и рамкови металдетектори, през които учениците трябва да преминават, за да влязат в училищата, отбелязва още медията. Засилени са и проверките на раниците и шкафчетата на учениците. В някои училища в Истанбул е въведена и система за пропускане на ученици, която изисква представянето на лична карта при влизане. (В Турция гражданите получават лична карта още при раждането си и затова учениците също притежават лични документи - бел. ред).

В същото време Турската агенция за информационни и комуникационни технологии (BTK) обяви, цитирана от сайта „Тюркийе тудей", че е започнала работа по нов всеобхватен пакет от мерки, насочени към защитата на децата и подрастващите в дигиталното пространство, пише БТА.

Според разследвания за случаите на стрелба в двете училища миналата седмица и двете момчета, които са открили огън, редовно са играели игри, съдържащи насилие и оръжия, отбелязва медията.

Очаква се пакетът от мерки да включва ограничаване на достъпа на младежи до игри, свързани с насилие, въвеждане на допълнителни регулации за използването на VPN (Virtual Private Network — „виртуална частна мрежа") и създаване на платформа, чрез която родителите да следят и контролират съдържанието, което децата им използват.