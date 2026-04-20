Британската полиция е задържала двама души по подозрение, че са се опитали да подпалят синагога в Лондон

Британската полиция заяви, че е задържала двама души по подозрение, че са се опитали да запалят синагога в Северен Лондон, предаде Ройтерс.

Служители на антитерористичната полиция разследват възможни връзки между Иран и серия от извършени в последно време атаки срещу еврейски обекти.

Задържаните за инцидента, който стана вчера сутринта, са младежи на 17 и 19 г. Опитът за палеж на синагогата е предизвикал незначителни щети, свързани със задимяване, в едно от помещенията. Не се съобщава за пострадали хора. Синагогата "Кентън Юнайтед" е поредният еврейски обект британската столица, срещу който през последните седмици се извършва опит за палеж. Полицията заяви, че в петък вечерта неизвестни лица са се опитали да подпалят бизнес помещения, свързани с еврейската общност.

По-рано миналата седмица бяха задържани двама души, атакували друга синагога в Лондон. Минавалия месец бяха опожарени няколко линейки на еврейската организация "Хацола", която управлява доброволческа служба за спешна помощ в квартал "Голдърс Грийн", в северозападната част на Лондон, пише БТА.

През почивните дни полицията за кратко отцепи и района на израелското посолство в британската столица заради тиражирани в интернет твърдения, че сградата на дипломатическата мисия е била атакувана с дронове, пренасящи "опасни субстанции". По-късно служители на реда казаха, че тревогата е била фалшива.