"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската Федерална служба за сигурност заяви днес, че е задържала 57-годишна германка с бомба в раницата при, както каза ФСС, операция "под фалшив флаг", ръководена от украинското разузнаване, предаде Ройтерс.

Непроверени кадри показват жена, легнала на асфалта на паркинг, докато въоръжени мъже са насочили оръжията си към нея и раницата до нея. Показани са сапьори, които взривяват раницата.

Според ФСС мишена на германката, която е имала бомба с еквивалента на 1,5 кг тротил, е бил обект на силовите ведомства в Ставрополски край като част от операция под фалшив флаг, ръководена от Украйна.

ФСС заяви, че е задържала и гражданин от страна в Централна Азия, който е смятал, че действа от името на „терористична организация" и е трябвало да взриви бомбата, пише БТА.

„Действията на мъжа са били координирани от служители на украинските специални служби под прикритието на членове на една от международните терористични организации, забранени в Русия", заяви ФСС.

Ройтерс посочва, че за момента не може да потвърди подробностите от съобщението. Украйна не е коментирала случая.